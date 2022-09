Elezioni: al Mise in attesa 70 tavoli crisi ma il 28 riparte round Whirlpool (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Da Wartsila all’ex Gkn Driveline, sono circa 70 i tavoli di crisi industriali che il nuovo ministro dello Sviluppo si troverà a fronteggiare. crisi che coinvolgono non solo territori dal futuro incerto nonostante un manufatturiero di valore, ma anche centinaia di migliaia di lavoratori tra cig ed esuberi. Automotive, siderurgia e tlc i principali settori già sotto stress da tempo, complice la pandemia, ma oggi messi ancora più sotto pressione dalla transizione energetica, dagli alti costi dell’energia e dalla guerra in Ucraina. Un passaggio del testimone, quello al Mise, governato comunque, nell’interregno, dalla struttura di crisi voluta da Giorgetti che porta avanti il lavoro istruttorio e di confronto dei principali dossier. Così, conclusa la parentesi strettamente politica, il 28 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Da Wartsila all’ex Gkn Driveline, sono circa 70 idiindustriali che il nuovo ministro dello Sviluppo si troverà a fronteggiare.che coinvolgono non solo territori dal futuro incerto nonostante un manufatturiero di valore, ma anche centinaia di migliaia di lavoratori tra cig ed esuberi. Automotive, siderurgia e tlc i principali settori già sotto stress da tempo, complice la pandemia, ma oggi messi ancora più sotto pressione dalla transizione energetica, dagli alti costi dell’energia e dalla guerra in Ucraina. Un passaggio del testimone, quello al, governato comunque, nell’interregno, dalla struttura divoluta da Giorgetti che porta avanti il lavoro istruttorio e di confronto dei principali dossier. Così, conclusa la parentesi strettamente politica, il 28 ...

