Elezioni, affluenza definitiva al 63,9%: è la peggiore di sempre per le politiche. Record negativo in Calabria, il dato migliore in Emilia Romagna (Di lunedì 26 settembre 2022) Mai così poche persone nella storia dell’Italia repubblicana hanno votato per le Elezioni politiche che hanno sancito la vittoria della coalizione di Centrodestra: domenica 25 settembre ha votato per il rinnovo del Senato e della Camera solo il 63,91% degli aventi diritto. I dati sono quelli del Ministero dell’Interno, da cui emerge chiaramente il calo di affluenza di 9 punti percentuali rispetto al 73,01% degli elettori che aveva votato per le precedenti politiche, nel 2018. Fra le regioni che registrano il minor calo dell’affluenza ci sono Lazio, Lombardia, Sicilia (dove si è votato anche per le Elezioni regionali), Toscana e Friuli Venezia Giulia. Relativamente alta l’affluenza in Emilia Romagna, mentre il Record ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Mai così poche persone nella storia dell’Italia repubblicana hanno votato per leche hanno sancito la vittoria della coalizione di Centrodestra: domenica 25 settembre ha votato per il rinnovo del Senato e della Camera solo il 63,91% degli aventi diritto. I dati sono quelli del Ministero dell’Interno, da cui emerge chiaramente il calo didi 9 punti percentuali rispetto al 73,01% degli elettori che aveva votato per le precedenti, nel 2018. Fra le regioni che registrano il minor calo dell’ci sono Lazio, Lombardia, Sicilia (dove si è votato anche per leregionali), Toscana e Friuli Venezia Giulia. Relativamente alta l’in, mentre il...

borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - you_trend : Con 473 seggi su 919 l'affluenza parziale è al 17,19%, contro il 16,85% delle elezioni politiche del 2018, alla ste… - borghi_claudio : Buona affluenza in Toscana. Ricordo che tutti i dati li trovate qui. - FGuardiella : Elezioni: in Fvg centro destra al 50%, giù affluenza - TV2000it : 'E' il risultato più basso di sempre nella storia delle elezioni politiche, sotto il 65%, è un dato deludente', cos… -