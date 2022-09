Elezioni 2022 | Usa | “Impazienti di lavorare con qualsiasi governo” Cremlino | “Benvenuti i partiti costruttivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il voto italiano ha suscitato commenti e analisi da parte di leader e media internazionali: alcuni sottolineano i rischi sul profilo dei diritti umani e del rispetto dei valori europei, altri esultano per la destra di Giorgia Meloni. E poi ci sono gli Stati Uniti, che si dicono “diconitaliano”, non prima di aver ringraziato Mario Draghi “per la sua leadership in un momento difficile”. La posizione Usa – Gli Stati Uniti aprono all’immediata collaborazione con il nuovo. “Siamodiconesca dalleitaliane per avanzare i nostri valori comuni”, ha detto il portavoce del dipartimento di stato Ned Price nel briefing quotidiano con i ...