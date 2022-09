Elezioni 2022, Toscana: Deborah Bergamini verso l’elezione nel proporzionale. A rischio Massimo Mallegni (Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre ai due seggi uninominali, ottenuti da Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, per Fi in Toscana nel proporzionale potrebbe scattare l'elezione alla Camera di Deborah Bergamini, mentre rischierebbe di non essere rieletto al Senato Massimo Mallegni, coordinatore del partito toscano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre ai due seggi uninominali, ottenuti da Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, per Fi innelpotrebbe scattare l'elezione alla Camera di, mentre rischierebbe di non essere rieletto al Senato, coordinatore del partito toscano L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - inlovewithnyc_ : RT @Io_Non_Esisto_: ELEZIONI 2022 | Ho votato con la consapevolezza nel cuore di non contare un cazzo - SassiLive : ELEZIONI POLITICHE 2022, MATERDOMINI (M5S MATERA): “GRAZIE MATERA PER GLI 8522 VOTI” -