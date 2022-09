Elezioni 2022 | Sgarbi battuto da Casini | “E’ meglio di me | amen”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Pier Ferdinando(CSX) è eletto senatore del collegio uninominale di Bologna. Sconfitto Vittorio(CDX)”. Lo scrive su Twitter YouTrend in relazione alla sfida per il seggio nellepolitiche. “Evidentementedi me. Potrà fare molto, come sempre ha fatto. Per Bologna e per l’Italia. Come avevo desiderato, Senatore a vita.”, twitta. L'articolo proviene da Italia Sera.