Elezioni 2022, “Santanchè batte Cottarelli, rieletta al Senato” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Daniela Santanchè (Centrodestra) è stata rieletta al Senato nel collegio uninominale di Cremona. Battuto Carlo Cottarelli, che però potrebbe essere ripescato nel proporzionale”. Lo scrive YouTrend su Twitter. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Daniela(Centrodestra) è stataalnel collegio uninominale di Cremona. Battuto Carlo, che però potrebbe essere ripescato nel proporzionale”. Lo scrive YouTrend su Twitter. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - _Mat_4y : RT @Io_Non_Esisto_: ELEZIONI 2022 | Ho votato con la consapevolezza nel cuore di non contare un cazzo - CarloAl87550029 : RT @SkyTG24: “Questo non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza“ così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia #Meloni ha commentato la… -