Elezioni 2022, Orban: "Popoli arrabbiati cambiano i governi pro-sanzioni". Cremlino: "Benvenuti i partiti costruttivi" (Di lunedì 26 settembre 2022) Il voto italiano ha suscitato commenti e analisi preoccupate da parte di leader e media internazionali, che sottolineano i rischi sul profilo dei diritti umani e del rispetto dei valori europei. Ma c'è anche chi esulta per la destra di Giorgia Meloni. Nonostante Viktor Orban in Ungheria si sia già espresso, oggi il leader di Fidesz torna alla carica sull'esito delle urne per schierarsi contro le sanzioni dell'Europa alla Russia "imposte dalle élite di Bruxelles". "La Russia ha guadagnato 158 miliardi di entrate, metà delle quali, 85 miliardi, è stata pagata dai paesi dell'Ue" ha attaccato il premier, sottolineando come l'arma delle sanzioni si sia ritorta contro gli europei. "Non c'è da stupirsi che in alcuni Stati membri il popolo arrabbiato stia cambiando i governi che sostenevano le sanzioni", ha ...

