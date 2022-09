Elezioni 2022, Nyt: “Da Italia onda d’urto che volta pagina nella storia europea” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Giorgia Meloni è ”la prima donna a ricoprire la carica di premier” in Italia e ”la prima ad avere radici post fasciste”. Scrive così il New York Times nel suo articolo di apertura sulle Elezioni che si sono svolte in Italia, affermando che ”domenica l’Italia ha voltato la pagina della storia europea eleggendo una coalizione di estrema destra guidata da Giorgia Meloni, la cui lunga storia di attacchi all’Unione europea, ai banchieri internazionali e ai migranti ha seminato preoccupazione per l’affidabilità della nazione nell’alleanza occidentale”. Riguardo alla politica estera, il Nyt scrive che Meloni è ”una forte sostenitrice dell’Ucraina”, ma nonostante questo ”i suoi partner della coalizione ammirano ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Giorgia Meloni è ”la prima donna a ricoprire la carica di premier” ine ”la prima ad avere radici post fasciste”. Scrive così il New York Times nel suo articolo di apertura sulleche si sono svolte in, affermando che ”domenica l’hato ladellaeleggendo una coalizione di estrema destra guidata da Giorgia Meloni, la cui lungadi attacchi all’Unione, ai banchieri internazionali e ai migranti ha seminato preoccupazione per l’affidabilità della nazione nell’alleanza occidentale”. Riguardo alla politica estera, il Nyt scrive che Meloni è ”una forte sostenitrice dell’Ucraina”, ma nonostante questo ”i suoi partner della coalizione ammirano ...

