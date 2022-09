Elezioni 2022 | Montino contro Letta | “Ha sbagliato tutto Il Pd va completamente rinnovato”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Fiumicino – “Ci saremmo aspettati una conferenza stampa in cui il segretario, dato il risultato disastroso, annunciava le dimissioni non solo due, ma diil gruppo dirigente. Per dare una scossa ad un partito in evidente difficoltà, una sferzata necessaria. Una conferenza stampa in cui si annunciava la nomina di un reggente che traghettasse il partito verso il congresso. È necessario rompere la cappa correntizia che opprime le forze migliori del PD e che mantiene i soliti ai vertici da oltre 10 anni, passando da una sconfitta all’altra, senza mai una vera presa di coscienza degli errori fatti”. Così il sindaco di Fiumicino, Esterino, a mente fredda, e dopo le dichiarazioni del segretario del Pd (leggi qui) analizza la debacle dei dem, accusando la dirigenza estesso di aver ...

