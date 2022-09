Elezioni 2022: Meloni trionfa. Gli Usa: “Ansiosi di lavorare con il nuovo governo”. Letta lascia: “Non mi ricandido segretario” (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Cremlino: «Pronti a dare il benvenuto a forze politiche più costruttive con la Russia». Macron: «Rispetto la scelta degli elettori, continuiamo a lavorare insieme». Orban scrive una lettera al centrodestra: «Non vedo l’ora di collaborare». L’allarme di Parigi: «Vigileremo sul rispetto dei diritti umani» Leggi su lastampa (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Cremlino: «Pronti a dare il benvenuto a forze politiche più costruttive con la Russia». Macron: «Rispetto la scelta degli elettori, continuiamo ainsieme». Orban scrive una lettera al centrodestra: «Non vedo l’ora di collaborare». L’allarme di Parigi: «Vigileremo sul rispetto dei diritti umani»

