Elezioni 2022, media esteri: Meloni si avvia a essere prima donna premier (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’estrema destra verso la vittoria alle Elezioni”. E’ il titolo della breaking news della Bbc, secondo cui “Giorgia Meloni si avvia essere la prima premier donna in Italia, secondo gli exit poll”. L’emittente britannica ricorda che un’Italia guidata dalla Meloni “allarmerà buona parte dell’Europa”, mentre continua la guerra russa in Ucraina. “La coalizione di destra ampiamente in testa”, è il titolo del quotidiano francese ‘Le Figaro’ sul sito, che fa una diretta dal voto, con i numeri degli exit poll. “Giorgia Meloni si avvia essere la premier più di destra italiana da Mussolini – exit poll”, titola la Cnn nella sua breaking news dedicata alle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’estrema destra verso la vittoria alle”. E’ il titolo della breaking news della Bbc, secondo cui “Giorgiasilain Italia, secondo gli exit poll”. L’emittente britannica ricorda che un’Italia guidata dalla“allarmerà buona parte dell’Europa”, mentre continua la guerra russa in Ucraina. “La coalizione di destra ampiamente in testa”, è il titolo del quotidiano francese ‘Le Figaro’ sul sito, che fa una diretta dal voto, con i numeri degli exit poll. “Giorgiasilapiù di destra italiana da Mussolini – exit poll”, titola la Cnn nella sua breaking news dedicata alle ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fede0891 : RT @RaiNews: La seconda proiezione delle liste per il Senato #ElezioniPolitiche2022 - LivornoPress : Elezioni 2022 Camera: Livorno, voti ai candidati e alle liste (risultati in tempo reale) #voticandidati #camera… -