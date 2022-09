Elezioni 2022 | Marcucci | “Prendo atto della mia sconfitta”

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - reygarbernal : RT @Adnkronos: In queste #elezionipolitiche2022 c'è un altro grande vincitore: l'astensione. #elezioni2022 - Loupo85 : RT @fisco24_info: Il M5s vince al Sud e attacca il Pd: AGI - Alla fine potrà ballare qualche decimale, ma al quartiere generale del M5s la… -

Letizia Tortello commenta la vittoria di Giorgia Meloni riportata dai siti dei più prestigiosi quotidiani ...Il direttore de La Stampa Massimo Giannini commenta il risultato di Giorgia Meloni e quello dei partiti di estrema destra in giro per l'Europa, ultima la Svezia. "C'è una marea nera che sta salendo in ...Image not found: https://www.ilmonferrato.it/processed_images/immagini/r_810x810_sen_pie_0200.png Image not found: https://www.ilmonferrato.it/processed_images/immagini/r_810x810_sen_al_0200.png Image ...Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Anche a destra registriamo un risultato della Lega sul quale una riflessione dovrà essere fatta a destra". Così Debora Serracchiani commentando i risultati al Pd.