Elezioni 2022 | Lega cade | pesa voto del nord-est

(Adnkronos) – Ben sotto il 10%, secondo dati provvisori ma che sembrano molto verosimili, la Lega dopo le Elezioni politiche 2022 non è più il partito nazionale sognato da Matteo Salvini. Rischia di non poter più essere nemmeno almeno il partito del nord, quello delle origini 'padane'. A Via Bellerio le tabelle più viste sono quelle che spacchettano il voto da Varese a Palermo. I dati sembrano non lasciare dubbi, la sconfitta della Lega nel nord-est è quella che pesa di più: in Friuli e Veneto la Lega si ferma intorno al 13%, nel Veneto si ricorda come il governatore Luca Zaia, fosse arrivato a prendere il 76% delle preferenze (in gran parte grazie alle liste civiche in suo appoggio). Fratelli d'Italia viaggia nelle regioni del ...

