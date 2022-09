Elezioni 2022, la disfatta dei complottisti: un’Italia a destra, ma fino ad un certo punto (Di lunedì 26 settembre 2022) Come si sono posizionati i partiti minori e quale è stato il loro grado di consenso in tutta Italia? Questo è il Bel Paese il giorno dopo le Elezioni. Archiviata la vittoria scontata del centro destra o sarebbe meglio dire di Fratelli d’Italia e della sua leader Giorgia Meloni, quasi sicuramente futura e prima Presidente donna del Consiglio, è importante analizzare anche i partiti minori, quella piccola e al contempo grande frammentazione politica che ha reso difficile fino alla fine scegliere per chi votare. Molti partiti, infatti, a cominciare proprio dal terzo polo con Renzi e Calenda, differivano davvero di poco dal resto dei leader di partito inglobati nelle grandi coalizioni tanto di centro destra che di centro sinistra, a dimostrazione del fatto che la differenza era così sottile, da rendere ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 settembre 2022) Come si sono posizionati i partiti minori e quale è stato il loro grado di consenso in tutta Italia? Questo è il Bel Paese il giorno dopo le. Archiviata la vittoria scontata del centroo sarebbe meglio dire di Fratelli d’Italia e della sua leader Giorgia Meloni, quasi sicuramente futura e prima Presidente donna del Consiglio, è importante analizzare anche i partiti minori, quella piccola e al contempo grande frammentazione politica che ha reso difficilealla fine scegliere per chi votare. Molti partiti, infatti, a cominciare proprio dal terzo polo con Renzi e Calenda, differivano davvero di poco dal resto dei leader di partito inglobati nelle grandi coalizioni tanto di centroche di centro sinistra, a dimostrazione del fatto che la differenza era così sottile, da rendere ...

