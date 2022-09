Elezioni 2022, i risultati in Campania: ecco tutti gli eletti nell'uninominale (Di lunedì 26 settembre 2022) Una Campania spaccata in due, quell che viene consegnata dalla tornata elettorale. A Napoli e provincia è il Movimento 5 Stelle il primo partito con oltre il 40% delle preferenze che consente... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 settembre 2022) Unaspaccata in due, quell che viene consegnata dalla tornata elettorale. A Napoli e provincia è il Movimento 5 Stelle il primo partito con oltre il 40% delle preferenze che consente...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il centrodestra in Valle d'Aosta conquista al fotofinish il seggio di Palazzo Madama mentre quello… - annoupanoux : RT @repubblica: Elezioni, a Milano occupato il liceo classico Manzoni (dove ha studiato Salvini): gli studenti protestano per la vittoria d… -