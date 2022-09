Elezioni 2022, Grillo: “Viva il Movimento 5 stelle” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Viva il Movimento 5 stelle”. Lo scrive su Twitter il fondatore dell’M5s Beppe Grillo commentando i risultati delle Elezioni politiche 2022. Elezioni 2022 – Tutti i risultati in tempo reale In un video, si sente la voce del garante del Movimento mentre riprende un albero all’interno di un giardino: “Il grande nespolo – afferma Grillo – gliene abbiamo fatto di tutti i colori a questo nespolo negli anni, eppure è rigoglioso verde e nonostante tutto sopravvive con un filo di linfa che c’è dentro, sopravvive con un po’ di tronco va su e fa delle nespolo bellissime, questo è il Movimento 5 stelle, è il simbolo, il nespolo vivo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “il”. Lo scrive su Twitter il fondatore dell’M5s Beppecommentando i risultati dellepolitiche– Tutti i risultati in tempo reale In un video, si sente la voce del garante delmentre riprende un albero all’interno di un giardino: “Il grande nespolo – afferma– gliene abbiamo fatto di tutti i colori a questo nespolo negli anni, eppure è rigoglioso verde e nonostante tutto sopravvive con un filo di linfa che c’è dentro, sopravvive con un po’ di tronco va su e fa delle nespolo bellissime, questo è il, è il simbolo, il nespolo vivo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Giorgia Meloni e il centrodestra vincono in Sardegna, ma è boom del Movimento 5 Stelle che - a scru… - thespringfire : RT @repubblica: Elezioni, a Milano occupato il liceo classico Manzoni (dove ha studiato Salvini): gli studenti protestano per la vittoria d… -