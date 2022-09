Elezioni 2022, destino opposto per i due scienziati candidati. Lopalco fuori, Crisanti eletto (Di lunedì 26 settembre 2022) L’epidemiologo fuori, il microbiologo dentro. Due destini diversi per Luigi Lopalco e Andrea Crisanti, entrambi candidati al Senato nelle Elezioni politiche del 2022. Entrambi con il Pd: il primo, già assessore alla Sanità della Puglia, era in quota Articolo 1, il secondo era candidato nella circoscrizione Europa. Entrambi sono diventati volti noti durante la pandemia di Covid. “La soddisfazione di essere stato eletto cede allo sconforto per il risultato generale. Sicuramente speravo in qualcosa di diverso, in un’affermazione maggiore del Partito democratico. Ma l’Italia non si cambia in 5 anni. Rispettiamo la volontà degli elettori. Penso che a questo punto le forze progressiste debbano ragionare su come fare per riconquistare Comune dopo Comune, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) L’epidemiologo, il microbiologo dentro. Due destini diversi per Luigie Andrea, entrambial Senato nellepolitiche del. Entrambi con il Pd: il primo, già assessore alla Sanità della Puglia, era in quota Articolo 1, il secondo era candidato nella circoscrizione Europa. Entrambi sono diventati volti noti durante la pandemia di Covid. “La soddisfazione di essere statocede allo sconforto per il risultato generale. Sicuramente speravo in qualcosa di diverso, in un’affermazione maggiore del Partito democratico. Ma l’Italia non si cambia in 5 anni. Rispettiamo la volontà degliri. Penso che a questo punto le forze progressiste debbano ragionare su come fare per riconquistare Comune dopo Comune, ...

