Elezioni 2022, Damiano David: “Giorno triste per Italia” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi è un Giorno triste per il mio paese”. Damiano David, frontman dei Maneskin, dal suo profilo Instagram commenta così i risultati delle Elezioni politiche 2022. Il trionfo di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia spinge il cantante ad affermare che “today is a sad day for my country”. Nelle storie, inoltre, spazio anche all’articolo con cui la Cnn evidenzia che “Giorgia Meloni sarà il primo premier Italiano di estrema destra dai tempi di Mussolini”. “Le Elezioni Italiane viste dall’estero”, commenta David. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi è unper il mio paese”., frontman dei Maneskin, dal suo profilo Instagram commenta così i risultati dellepolitiche. Il trionfo di Giorgia Meloni e di Fratelli d’spinge il cantante ad affermare che “today is a sad day for my country”. Nelle storie, inoltre, spazio anche all’articolo con cui la Cnn evidenzia che “Giorgia Meloni sarà il primo premierno di estrema destra dai tempi di Mussolini”. “Lene viste dall’estero”, commenta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - BollettinoIl : Tra i molti temi di queste elezioni, lo sport a livello nazionale e soprattutto locale è passato in secondo piano,… - 1970Germano : RT @PagellaPolitica: Enrico Letta ha annunciato che non si ricandiderà alla segreteria del Partito democratico, mentre Matteo Salvini non h… -