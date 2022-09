Elezioni 2022 | dalla Santanché alla Bonino Le sfide nei collegi | chi ha perso e chi ha vinto

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - Adnkronos : #ElezioniPolitiche2022, centrodestra al lavoro su squadra di governo. #ultimora - Urkarmstrong : Per chi brucia quella fiamma -

I giochi sono fatti. Con la distribuzione dei seggi anche nei collegi plurinominali, in base ai risultati dellepolitiche. In Campania 1 il Movimento Cinque Stelle fa il pieno di rappresentanti alla Camera: entrano Giuseppe Conte, Gilda Sportiello, Raffaele Bruno, Alessandro Caramiello, Sergio ...I risultati dellein diretta. Tonfi che si incrociano con i risultati regionali segnati non solo dalla tenuta dei "grillini", attestati oltre il 27 per cento, e da un arretramento del ...(ANSA) - CATANZARO, 26 SET - I nuovi parlamentari eletti in Calabria sono cinque di Fratelli d'Italia, quattro di Forza Italia e del Movimento 5 stelle e tre ciascuno di Lega e Partito democratico. I ...'Non nascondo che il risultato di oggi del mio Partito necessiti di una seria riflessione': Attilio Fontana, presidente della Lombardia ed esponente della Lega lo spiega dopo che il Carroccio ...