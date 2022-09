Elezioni 2022 | crolla affluenza al Sud | Calabria maglia nera

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - fattoquotidiano : Elezioni, Conte:”Scelte del Pd? Hanno compromesso la possibilità di una forza politica competitiva contro il centro… - doomboy : @avantibionda @catonecensor Pare che l'abbiano eletta: - Delphi24782968 : RT @GiuliaTamagnin1: @Luca__Pagani @Delphi24782968 @Quirinale Noi consideriamo piuttosto #Lavrov che invece ha avuto da eccepire. E gli s… -

Alle Politicheun'altra donna della compagine di Fratelli d'Italia ha stravinto le. Si tratta di Daniela Santanchè che ha battuto Carlo Cottarelli con un margine molto ampio, rischiando il doppiaggio ...Il direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova siederà in Parlamento. L'epidemiologo, candidato con il centrosinistra nel collegio uninominale del Senato in Salento, è ...REGIONE – “Il Centrodestra ha vinto le elezioni politiche, ora cambiamo l’Italia e diamo un futuro solido, utile e concreto al nostro Paese. Per quanto mi riguarda, al Senato Forza Italia in Abruzzo è ...Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Io guardo ai percorsi istituzionali, l’interlocutore ora è il Capo dello Stato. Non so se le forze che saranno incaricate di formare il governo vorranno proporre un ...