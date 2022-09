Elezioni 2022 | Conte | “M5S terza forza politica | faremo opposizione intransigente”

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Tutti ci davate in singola cifra, questo risultato ribalta le previsioni iniziali e dimostra che i cittadini vogliono il M5S in Parlamento. Siamo ladel Paese”. Così il leader le Movimento 5 Stelle Giuseppecommenta a tarda notte i risultati elettorali.tutti i risultati “I cittadini hanno scelto Fdi, è giusto che il centrodestra governi. Noi saremo all’con coraggio e determinazione”. E non risparmiando una stoccata ai Dem: “Le scelte compiute da questo gruppo dirigente del Pd hanno compromesso un’azioneche poteva essere competitiva con questo centrodestra che si è presentato unito. Il centrodestra ha vinto, il gruppo dirigente del Pd se ne assuma le responsabilità. Di ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - ComuneSedriano : ELEZIONI POLITICHE 2022: RISULTATI FINALI - CAMERA DEI DEPUTATI PERCENTUALI VOTI ESPRESSI - CANDIDATO UNINOMINALE… - knkool7 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Il partito di Le Pen esulta: 'L'Italia da una lezione all'Ue' dice, commentando la vittoria del centrodes… -

Roma, 26 settembre'Saremo intransigenti, il centrodestra sarà maggioranza in parlamento, non nel Paese. ... le parole di Giuseppe Conte sulle. / Fb Conte...26 settembre'Si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di milioni di persone. L'Italia ha scelto noi e non la tradiremo', le parole di Giorgia Meloni sul risultato delleIl partito guidato da Giorgia Meloni in città ha superato il 35% dei voti. Tutti i dati definitivi per Camera e Senato ..."Il dialogo deve essere con tutte le forze, nell'ottica di portare a casa risultati su specifici dossier". Lo ha detto il neodeputato Franco Manes ricordando quanto la lista Vallée d'Aoste ha "detto ...