Elezioni 2022, "Claudio Lotito eletto al Senato" (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Claudio Lotito (centrodestra) sarebbe stato eletto al Senato nel collegio uninominale del Molise. Lo riporta YouTrend su Twitter. L'articolo proviene da Italia Sera.

