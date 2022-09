Elezioni 2022 | chi ha vinto i duelli eccellenti Santanchè batte Cottarelli Emma Bonino e Calenda sconfitti a Roma Lotito Lazio entra in Senato

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il candidato M5s Fabio Selleri è al 10,86%, quello del Terzo Polo Marco Lombardi al 9,36%. Lorenzo Cesa, invece, leader Udc si afferma in Molise con il 43,12 e scatta il seggio alla Camera. Alviene eletto con il 43,29% (370 sezioni su 393) il patron dellaClaudio, candidato in quota Forza Italia con il centrodestra L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - eacabbi : @FilippoMagnani Il livello é questo - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Elezioni, Salvini sui risultati della Lega: 'Questo dato non mi soddisfa' -

Roma 26 settembre"Ottenuto risultato che consolida la nostra proposta e progetto, quello di costruire una nuova ...da Azione all'Hotel Mediterraneo a Roma per commentare i risultati delle...I risultati dellein Italia 'sono un affare esclusivamente interno', ma Mosca è pronta a 'dare il benvenuto a tutte le forze politiche' che mostrino 'un atteggiamento costruttivo' nei ...Damiano dei Maneskin dice la sua sulla vittoria del centrodestra in seguito alle elezioni politiche del 25 settembre.Le parole "estrema destra" riempiono i titoli e le prime pagine dei principali giornali del mondo che descrivono i risultati delle elezioni politiche italiane. Non usano mezzi termini e considerano le ...