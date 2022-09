Elezioni 2022 | Calenda | “Opposizione dura ma costruttiva | 8% base solida”

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Faremo un’ma”. Così Carloaggiungendo: “Con quasi l’8% dei consensi partiamo da solide basi.– Tutti i risultati in tempo reale “L’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto. Sentiamo in primo luogo il dovere di ringraziare il Presidente Del Consiglio per il lavoro svolto a servizio del paese. Così come ringraziamo i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle. Gli italiani hanno scelto di dare unamaggioranza alla destra sovranista. Consideriamo questa prospettiva pericolosa e incerta. Vedremo se la Meloni sarà capace di governare; noi faremo un’...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - comunqueeandare : RT @Adnkronos: #ElezioniPolitiche2022, Boy George contro Giorgia #Meloni: 'Mio padre etero era violento ma tu lo sosterresti'. https://t.c… - globenoteslive : I sovranisti europei festeggiano la vittoria di Giorgia Meloni -

La fiction, la cui messa in onda sarebbe dovuta partire il 25 settembresu Rai Uno, vede slittarsi il suo inizio di messa in onda al prossimo 2 ottobre, per via dellepolitiche che ...La Francia si intromette subito sulle: "Vigileremo sul governo" Sull'astensionismo Cacciari ha affermato che 'non c'è nulla di particolarmente grave nel dato in quanto tale. Il dato grave è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sanremo. Ottimo exploit del centro destra a traino FdI, ma con Forza Italia a Sanremo e Ventimiglia rispettivamente al 8,39% e 8,15% alla Camera e 8,07% e 9,19% al Senato. Imperia tiene banco con perc ...