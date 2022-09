Elezioni 2022 | boom di video fatti dentro la cabina elettorale e postati su TikTok | cosa rischia chi lo ha fatto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Foto econ il cellulare nella, si sa, non sono ammessi. Eppure, stando a quanto riportato da Il Messaggero, qualcuno si ostina a farlo. Come a Chieti, dove un uomo di 60 anni aveva acceso il cellulare per riprendere il momento in cui votava. Ad accorgersene è stato il presidente del seggio, che è quindi intervenuto. Il telefono è stato sequestrato dalle forze dell’ordine e il signore denunciato. Non solo, qualcuno posta ianche sui social. Come un utente che ha pubblicato un filmato suin cui, matita alla mano, segnava una croce sul partito scelto: “Oggi si vota così”, ha scritto nel filmato che attualmente conta 1.7 milioni di visualizzazioni. “È illegale”, “Hai commesso un reato”, “La polizia postale ringrazia”, sono stati alcuni commenti sotto al ...