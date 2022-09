Elezioni 2022 | Baccini | “A Fiumicino eletti Ciocchetti e Mieli Buon lavoro alla Meloni”

(Di lunedì 26 settembre 2022)– “Con questa tornata elettorale il centrodestra si assume una responsabilità di Governo importante con una svolta epocale per il Paese e una presidente del consiglio donna, Giorgia, a cui vanno i nostri migliori auguri di”. Con queste parole, Mario, candidato sindaco aper il centrodestra e le liste civiche, commenta i risultati elettorali, aggiungendo: “Per quanto riguarda il nostro territorio, invece, possiamo solo registrare con soddisfazione che l’impegno di tutto il centrodestra ha portato un risultato entusiasmante, che ha superato di quasi cinque punti il trend nazionale”. “Nel territorio, poi, le realtà civiche e tutte quelle associazioni vicine al centrodestra non potranno che migliorare ulteriormente questa performance alle ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - marielSiviglia : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - i2ozt : RT @Agenzia_Ansa: Per protestare contro la vittoria del centrodestra alle elezioni, gli studenti del liceo Manzoni di Milano hanno occupato… -

Leggi anchepolitiche, Meloni primo partito e Pd sotto il 20%. Letta annuncia il congresso: 'Non mi ricandido, faremo opposizione dura' Meloni si mangia Salvini e Berlusconi al Nord: in ...Il centrodestra vince nettamente lepolitiche di ieri con Fratelli d'Italia saldamente primo partito sia al Senato che alla Camera. E' quanto emerge dai dati che arrivano dal Viminale a scrutinio praticamente ultimato. Vittoria ...Il segretario si presenta da solo davanti ai cronisti. Resta, ma solo per portare il partito al congresso anticipato: «In spirito di servizio». Un congresso in cui Letta propone «una profonda ...(Adnkronos) – “I risultati erano ampiamente previsti con la esclusione del Movimento 5 stelle che ha recuperato punti importanti nel Mezzogiorno grazie al sostegno assoluto e quasi da fondamentalista ...