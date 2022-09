Elezioni 2022, Azzolina fuori dal Parlamento, Sasso riconfermato. A Messina perdono Bucalo e Floridia. Gli ultimi aggiornamenti (Di lunedì 26 settembre 2022) Primi risultati anche dai collegi uninominali. Malgrado il risultato non positivo della Lega a livello nazionale, il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso vince nel proprio collegio uninominale ad Altamura: 43% per il leghista, mentre la rappresentante del M5S, Beatrice Ottaviani prende il 25%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 settembre 2022) Primi risultati anche dai collegi uninominali. Malgrado il risultato non positivo della Lega a livello nazionale, il sottosegretario all'Istruzione, Rossanovince nel proprio collegio uninominale ad Altamura: 43% per il leghista, mentre la rappresentante del M5S, Beatrice Ottaviani prende il 25%. L'articolo .

