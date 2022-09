Elezioni 2022, 23 seggi proporzionali alla Lega: Bossi non rieletto (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 23 i candidati della Lega eletti nella quota proporzionale dei 114 spettanti al centrodestra. Nell’elenco pubblicato sul sito del ministero dell’Interno non figura il nome di Umberto Bossi. Nel primo collegio plurinominale della Circoscrizione Lombardia 2, dove il Senatur era candidato come capolista, il Carroccio non ha infatti ottenuto alcun seggio e uno solo è andato alla coalizione, attribuito a Fratelli d’Italia, sempre secondo quanto risulta dal sito del Viminale. Dopo nove legislature consecutive, a partire dal 1987, Bossi lascerebbe quindi il Parlamento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 23 i candidati dellaeletti nella quota proporzionale dei 114 spettanti al centrodestra. Nell’elenco pubblicato sul sito del ministero dell’Interno non figura il nome di Umberto. Nel primo collegio plurinominale della Circoscrizione Lombardia 2, dove il Senatur era candidato come capolista, il Carroccio non ha infatti ottenuto alcuno e uno solo è andatocoalizione, attribuito a Fratelli d’Italia, sempre secondo quanto risulta dal sito del Viminale. Dopo nove legislature consecutive, a partire dal 1987,lascerebbe quindi il Parlamento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - VittoriaZorfini : Elezioni 2022, ne parliamo in diretta! - WHEA63 : Elezioni 2022, il totoministri dopo la vittoria di Giorgia Meloni: come sarà la squadra di governo /elezioni-2022-i… -