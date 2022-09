Elezioni 2022 | 23 seggi proporzionali alla Lega | Bossi non rieletto

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 23 i candidati dellaeletti nella quota proporzionale dei 114 spettanti al centrodestra. Nell’elenco pubblicato sul sito del ministero dell’Interno non figura il nome di Umberto. Nel primo collegio plurinominale della Circoscrizione Lombardia 2, dove il Senatur era candidato come capolista, il Carroccio non ha infatti ottenuto alcuno e uno solo è andatocoalizione, attribuito a Fratelli d’Italia, sempre secondo quanto risulta dal sito del Viminale. Dopo nove legislature consecutive, a partire dal 1987,lascerebbe quindi il Parlamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

