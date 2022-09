Elezione Rubano | le congratulazioni di Marotta | “Vittoria brilante tra mille ostacoli”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – La scelta giusta, quella che alla fine è risultata vincente. Le urne hanno dato ragione alla decisione presa da Massimilianoe dal suo gruppo ‘A Limatola per Limatola’. Abbracciare la causa di Forza Italia e spingere per l’di Francesco Mariain questa campagna elettorale. Il risultato di questa notte ha dato pieno riscontro al sindaco di Puglianello che fa il suo ingresso alla Camera. Le prime congratulazione arrivano proprio da, attraverso un post facebook breve ma dal grande impatto. “Onorevole Francesco Maria, hai lottato contro tutto e tutti e con tutte le tue forze e hai superatoper la tua brillante, sei ...

NTR24 : Forza Italia, gli auguri di Ceniccola per l’elezione di Francesco Rubano -

Così Fiorenza Ceniccola, coordinatrice Forza Italia Giovani - Benevento commenta l'di Francesco Maria. 'Sembra un sogno e invece è semplicemente la realtà - commenta Ceniccola - . Se ...Forza Italia ottiene l'del sindaco di Puglianello Francescoalla Camera a Benevento. Noi Moderati conquista con Gianfranco Rotondi il collegio alla Camera di Avellino , mentre la Lega ...Al senato in Campania il primo partito si conferma il M5Stelle con il 34,67% mentre Fratelli d'Italia si attesta al 17,93% davanti al Pd con il 15,88% ...Il voto, in sintesi provinciale. Come al solito la peculiarità di Benevento, e del Sannio, non faticano ad esprimersi quando il territorio è chiamato ad un appuntamento di rilievo, le elezioni politic ...