Elettra Lamborghini dopo le lacrime di Ginevra al Grande Fratello Vip: “Vomito” (Di lunedì 26 settembre 2022) Elettra Lamborghini in questo istante si trova dentro una grotta (letteralmente!) intenta a festeggiare il suo secondo anniversario con Afrojack, l’uomo che ha sposato nel settembre del 2020. dopo aver mostrato tutte le foto della grotta e del tavolo apparecchiato, però, ha messo anche una canzone di Fabri Fibra dal titolo “Mal Di Stomaco” in cui il rapper canta: “Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passa il mal di stomaco Certi fatti mi danno al vo-vo-Vomito Tutti quanti seguitemi Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passa il mal di stomaco Certi fatti mi danno il Vomito” Ecco la storia: “Non mi passa il mal di stomaco certi fatti mi danno il Vomito” Elettra ORA su Instagram dopo il blocco su Ginevra #GFVip ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 settembre 2022)in questo istante si trova dentro una grotta (letteralmente!) intenta a festeggiare il suo secondo anniversario con Afrojack, l’uomo che ha sposato nel settembre del 2020.aver mostrato tutte le foto della grotta e del tavolo apparecchiato, però, ha messo anche una canzone di Fabri Fibra dal titolo “Mal Di Stomaco” in cui il rapper canta: “Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passa il mal di stomaco Certi fatti mi danno al vo-vo-Tutti quanti seguitemi Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passa il mal di stomaco Certi fatti mi danno il” Ecco la storia: “Non mi passa il mal di stomaco certi fatti mi danno ilORA su Instagramil blocco su#GFVip ...

Stefani92272178 : RT @badgalvale: GIULIA SALEMI CHE STALKERA IN DIRETTA ELETTRA LAMBORGHINI PER VEDERE SE METTE FRECCIATINE AL GF #gfvip - fvllinglwt : purtroppo io al vittimismo di ginevra credo fino ad una certa perché elettra lamborghini non è una deficiente assolutamente - claudiasev_hp : RT @gelsomino12345: Alfons0 per quanto tu la possa nominare e metterla in ballo, non riuscirai mai ad avere elettra lamborghini nel tuo pro… - johnparkgreco : @GrandeFratello ad Alfonso Signorini. . Elettra Lamborghini si farà viva presto - christinemstrg : Elettra Lamborghini se ha messo quella stories per Ginevra è davvero pessima e di conseguenza, non merita successo.… -