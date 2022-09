Elenoire Ferruzzi e Soraia Ceruti: scontro al GF VIP 7 (Di lunedì 26 settembre 2022) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 26 settembre, il conduttore Alfonso Signorini ha concesso un confronto tra Soraia Ceruti e Elenoire Ferruzzi. Una “discussione” nata da un “malinteso di cuore”, in quanto la famosa icona transgender avrebbe ammesso di provare dei sentimenti per il fidanzato di Soraia, Luca Salatino. Le parole di Alfonso Signorini Ampio spazio all’amore e alle discussioni nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, ove Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Soraia, Elenoire e Luca di potersi confrontare. La Ceruti è entrata nella Casa per poter parlare con entrambi, ma prima che il tutto avesse inizio Alfonso Signorini si è subito schierato dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Difatti, lo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 26 settembre, il conduttore Alfonso Signorini ha concesso un confronto tra. Una “discussione” nata da un “malinteso di cuore”, in quanto la famosa icona transgender avrebbe ammesso di provare dei sentimenti per il fidanzato di, Luca Salatino. Le parole di Alfonso Signorini Ampio spazio all’amore e alle discussioni nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, ove Alfonso Signorini ha dato la possibilità ae Luca di potersi confrontare. Laè entrata nella Casa per poter parlare con entrambi, ma prima che il tutto avesse inizio Alfonso Signorini si è subito schierato dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Difatti, lo ...

