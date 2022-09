Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino si sono messi d’accordo? Lei: ‘Ora si va avanti per 3 puntate’ (Di lunedì 26 settembre 2022) Iniziano a nascere intrecci, storie vere o presunte e anche pene d’amore. sono stati Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino a dare il via al primo presunto flirt nella casa del Grande Fratello Vip con conseguenti dispiaceri. Sembra proprio che la Ferruzzi abbia perso la testa per Salatino, ma che quest’ultimo abbia puntualizzato che per lui è solo una bella amicizia, anche perché sarebbe felicemente fidanzato fuori dalla casa e non ha intenzione di illudere nessuno. Il legame tra Elenoire e Luca Nonostante il reality abbia preso il via da solo una settimana già c’è di che parlare fuori e dentro la casa più spiata degli italiani. Tra Elenoire e Luca è nata immediatamente una bella intesa. I due hanno legato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Iniziano a nascere intrecci, storie vere o presunte e anche pene d’amore.statia dare il via al primo presunto flirt nella casa del Grande Fratello Vip con conseguenti dispiaceri. Sembra proprio che laabbia perso la testa per, ma che quest’ultimo abbia puntualizzato che per lui è solo una bella amicizia, anche perché sarebbe felicemente fidanzato fuori dalla casa e non ha intenzione di illudere nessuno. Il legame traNonostante il reality abbia preso il via da solo una settimana già c’è di che parlare fuori e dentro la casa più spiata degli italiani. Traè nata immediatamente una bella intesa. I due hanno legato ...

