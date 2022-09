Elenoire Ferruzzi burattinaia al GF Vip, è lieto fine con Luca Salatino: colpo di scena finale tra abbracci e dichiarazioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Il caso Elenoire Ferruzzi, lo sapevamo, sarebbe stato di sicuro uno dei filoni narrativi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Stante il fatto che colpisce come tutti i protagonisti siano entrati nella Casa pronti dal minuto zero a dare fuoco alle polveri lanciando tutte le bombe a mano a loro disposizione (facendo coming out, dichiarando innamoramenti, confessando storie del passato dai retroscena drammatici a perfetti sconosciuti, baciando gente) non c’è nessuno che si sia dato da fare per spiccare come Elenoire Ferruzzi, che sta conquistando l’attenzione di tutti (dentro e fuori dalla Casa) ai danni di un concorrente ancora inesperto di dinamiche televisive, Luca Salatino. Elenoire Ferruzzi e l’amore smisurato nato in due ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 settembre 2022) Il caso, lo sapevamo, sarebbe stato di sicuro uno dei filoni narrativi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Stante il fatto che colpisce come tutti i protagonisti siano entrati nella Casa pronti dal minuto zero a dare fuoco alle polveri lanciando tutte le bombe a mano a loro disposizione (facendo coming out, dichiarando innamoramenti, confessando storie del passato dai retrodrammatici a perfetti sconosciuti, baciando gente) non c’è nessuno che si sia dato da fare per spiccare come, che sta conquistando l’attenzione di tutti (dentro e fuori dalla Casa) ai danni di un concorrente ancora inesperto di dinamiche televisive,e l’amore smisurato nato in due ...

