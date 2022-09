Elena Sofia Ricci il difficile momento | Il tradimento che arriva all’improvviso | “Dovevo farlo…”

(Di lunedì 26 settembre 2022)ha deciso di uscire allo scoperto raccontando undavverodella sua vita. L’attrice ha deciso di parlare di unche per lei èto come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Durante gli anni di carrieraè entrata nel cuore degli italiani interpretando numerosi ruoli che le hanno permesso di diventare uno dei volti noti del cinema italiano, ma allo stesso tempo anche della televisione nazionale. Uno dei personaggi al quale il pubblico è molto affezionato è quello di Suor Angela, protagonista di Che Dio ci aiuti, ma per il quale l’attrice si è vista costretta a prendere una decisione sofferta che pesa su di lei come un vero e proprio ...

infoitcultura : Elena Sofia Ricci piange in tv/ “Mia sorella Elisa è meravigliosa, la mia vita...” - infoitcultura : Elena Sofia Ricci, il retroscena su Suor Angela: «L'ho amata» - infoitcultura : Da Noi a Ruota Libera ospiti 25 settembre 2022, intervista ad Elena Sofia Ricci - lacasinista_87 : RT @AlbertoFuschi: A #Danoiaruotalibera Elena Sofia Ricci spiega i motivi dell’addio a Suor Angela. Presto torna su #Rai1 con #fiorisoprali… - infoitcultura : Elena Sofia Ricci, chi è. Dalla violenza subita a 12 anni al successo nel mondo di cinema e tv -

Ricci e' in splendida forma. E' tra le attrici piu' amate in assoluto. Sono ormai tantissimi anni che in tv come in teatro entra nel cuore del pubblico con il suo talento. L'attrice ...Il Tuttofare , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Rai 5 : film commedia del 2018 di Valerio Attanasio, con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Clara Alonso,Ricci, Domenico ...Elena Sofia Ricci è in splendida forma. L'attrice fiorentina, intervistata da Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera su Rai Uno, torna a raccontarsi a… Leggi ...Condividere emozioni, momenti di ascolto reciproco e raccontarsi senza barriere. Domenica 25 settembre nuovo appuntamento su Rai 1, alle 17.20, con “Da noi... a Ruota Libera”, il programma di Francesc ...