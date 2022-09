zazoomblog : Effervescente il comparto telecomunicazioni in Italia (+240%) si concentrano gli acquisti su Telecom Italia -… -

Borsa Italiana

Slancio per l' indice del settore telecomunicazioni che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni . Il FTSE Italia ...Nel listino principale ,Inwit , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,56%. Tra le small - cap di Milano, protagonista Giglio , tra i titoli , che chiude ... Effervescente il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,40%), si concentrano gli acquisti su Telecom Italia Slancio per l'indice del settore telecomunicazioni che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.Slancio per l'indice del settore telecomunicazioni che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.