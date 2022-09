"Ecco perché abbiamo perso". Paragone rosica, cosa gli scappa di bocca (Di lunedì 26 settembre 2022) Gianluigi Paragone mastica amaro. Il suo Italexit resta fuori dal Parlamento. Non è stato centrato l'obiettivo del 3 per cento e di fatto il partito anti-Euro resta fuori dal nuovo emiciclo che si insedierà entro la prima metà di ottobre. Paragone già rosica per il risultato e cerca di capire i motivi di questa sconfitta che è arrivata in modo così pesante. Paragone di fatto ai microfoni di La7 accetta a denti stretti il risultato del voto e afferma: "Speravamo in un'affluenza decisamente superiore". E ancora: "La nostra scommessa era di superare la soglia di sbarramento. Speravamo in un'affluenza decisamente superiore. Non credo sia un bene per la democrazia un'affluenza così bassa. C'è un paese preoccupato che non trova nella proposta politica né una risposta né una spinta per andare al voto". Poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Gianluigimastica amaro. Il suo Italexit resta fuori dal Parlamento. Non è stato centrato l'obiettivo del 3 per cento e di fatto il partito anti-Euro resta fuori dal nuovo emiciclo che si insedierà entro la prima metà di ottobre.giàper il risultato e cerca di capire i motivi di questa sconfitta che è arrivata in modo così pesante.di fatto ai microfoni di La7 accetta a denti stretti il risultato del voto e afferma: "Speravamo in un'affluenza decisamente superiore". E ancora: "La nostra scommessa era di superare la soglia di sbarramento. Speravamo in un'affluenza decisamente superiore. Non credo sia un bene per la democrazia un'affluenza così bassa. C'è un paese preoccupato che non trova nella proposta politica né una risposta né una spinta per andare al voto". Poi ...

matteorenzi : #ItaliaSicura Avevamo creato una struttura apposita per finanziare e accelerare le opere contro il dissesto idrogeo… - FcInterNewsit : L'avvocato Kang Jian: 'Zhang ha pochi beni'. CF spiega: ecco perché i creditori vogliono lo stipendio dall'Inter - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I pm chiedono 11 milioni a Zinga ma non lo dicono perché si vota La Procura del… - diegom : Ecco perché c’è bisogno di un cambio di rotta nella gestione della sicurezza e della giustizia in Italia..perché da… - HeslaRebecca : RT @Link4Universe: Ecco un breve video dei satelliti #Starlink della #SpaceX, che molti avete visto magari ieri notte. La luminosità è dovu… -