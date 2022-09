“E’ un giorno triste per l’Italia”: Damiano dei Maneskin frigna così (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – Qualche vip che piange per la vittoria della Meloni? Quanti ne volete, è tutto un partorire amenità in salsa di sosia, da radical chic indispettiti pronti a fare le valigie (per poi riporle nell’armadio dopo un quarto d’ora di frignata), darsi alla resistenza (virtuale), flagellarsi, prendersela con il popolino becero e via sciorinando idiozie. L’ultima baggianata l’ha sparata un noto scienziato politico, cresciuto a pane e Machiavelli: Damiano dei Maneskin. “Today is a sad day for my country“, in italico provinciale, dunque fassistissimo: “Oggi è un giorno triste per la mia nazione”. Una profonda riflessione del frontman del gruppo musicale, che ha voluto così esprimere tutta la sua delusione per l’esito delle elezioni in Italia, con tanto di storia Instagram. Grazie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – Qualche vip che piange per la vittoria della Meloni? Quanti ne volete, è tutto un partorire amenità in salsa di sosia, da radical chic indispettiti pronti a fare le valigie (per poi riporle nell’armadio dopo un quarto d’ora dita), darsi alla resistenza (virtuale), flagellarsi, prendersela con il popolino becero e via sciorinando idiozie. L’ultima baggianata l’ha sparata un noto scienziato politico, cresciuto a pane e Machiavelli:dei. “Today is a sad day for my country“, in italico provinciale, dunque fassistissimo: “Oggi è unper la mia nazione”. Una profonda riflessione del frontman del gruppo musicale, che ha volutoesprimere tutta la sua delusione per l’esito delle elezioni in Italia, con tanto di storia Instagram. Grazie ...

