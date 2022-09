“È meglio di me, Amen”, la pacata reazione di Sgarbi sconfitto da Casini a Bologna (Di lunedì 26 settembre 2022) Aveva puntato tutto su una campagna elettorale “porta a porta”. Aveva partecipato a eventi, si era “imbucato” a matrimoni e aveva più volte sottolineato un aspetto: “Io sono qui, lui no”. Eppure questa strategia non è servita a Vittorio Sgarbi, sconfitto da Pier Ferdinando Casini all’uninominale di Bologna. Il risultato finale, infatti, ha premiato l’ex Presidente della Camera (sostenuto dall’alleanza di centrosinistra) e bocciato il sindaco di Sutri. #Bologna #senato #elezioni Evidentemente Casini è meglio di me. Potrà fare molto, come sempre ha fatto. Per Bologna e per l’Italia. Come avevo desiderato, Senatore a vita. Amen. @corriereBologna @rep Bologna @qn carlino @Agenzia Ansa @LaPresse news ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Aveva puntato tutto su una campagna elettorale “porta a porta”. Aveva partecipato a eventi, si era “imbucato” a matrimoni e aveva più volte sottolineato un aspetto: “Io sono qui, lui no”. Eppure questa strategia non è servita a Vittorioda Pier Ferdinandoall’uninominale di. Il risultato finale, infatti, ha premiato l’ex Presidente della Camera (sostenuto dall’alleanza di centrosinistra) e bocciato il sindaco di Sutri. ##senato #elezioni Evidentementedi me. Potrà fare molto, come sempre ha fatto. Pere per l’Italia. Come avevo desiderato, Senatore a vita.. @corriere@rep@qn carlino @Agenzia Ansa @LaPresse news ...

