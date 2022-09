"È furbissima". Travaglio sputa odio su Meloni: chi ha giocato sporco (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d'Italia ha vinto le elezioni politiche del 25 settembre con il 26,2% dei voti e sarà il primo partito post fascista che dovrà governare l'Italia. Marco Travaglio, ospite del talk politico "Otto e Mezzo" su LA7, è convinto che a breve al governo rivedremo volti noti e vecchie facce: “Meloni ha una lista di ministri e sottosegretari che già ci hanno s-governati nel 1994, nel 2001-2006, 2008 e 2011 portandoci al disastro. Non sanno governare, hanno delle ricette completamente fallimentari non perché lo dico io, ma perché ci hanno già governato. Al posto di Berlusconi c'è Meloni, cambia la faccia però dietro c'è lo stesso establishment e gruppo di poteri”. Secondo il direttore de Il Fatto Quotidiano, Giorgia Meloni non rappresenta una voce libera e autonoma, anzi, è fin “troppo agganciata a determinate centrali ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d'Italia ha vinto le elezioni politiche del 25 settembre con il 26,2% dei voti e sarà il primo partito post fascista che dovrà governare l'Italia. Marco, ospite del talk politico "Otto e Mezzo" su LA7, è convinto che a breve al governo rivedremo volti noti e vecchie facce: “ha una lista di ministri e sottosegretari che già ci hanno s-governati nel 1994, nel 2001-2006, 2008 e 2011 portandoci al disastro. Non sanno governare, hanno delle ricette completamente fallimentari non perché lo dico io, ma perché ci hanno già governato. Al posto di Berlusconi c'è, cambia la faccia però dietro c'è lo stesso establishment e gruppo di poteri”. Secondo il direttore de Il Fatto Quotidiano, Giorgianon rappresenta una voce libera e autonoma, anzi, è fin “troppo agganciata a determinate centrali ...

tempoweb : 'È furbissima'. Travaglio a #ottoemezzo sputa odio su @GiorgiaMeloni Chi ha giocato sporco #26settembre… - La7tv : 'La Meloni è furbissima, ieri sera ha fatto un discorso furbissimo. E oggi ha furbissimamente taciuto perché è il m… - Natalin33515492 : #Travaglio: 'La #Meloni è furbissima, non è sprovveduta ' #ottoemezzo - paoloangeloRF : “Mi aspettavo dicesse almeno i nomi di alcuni ministri importanti non l’ha potuto fare perché era in una coalizion… -

Marco Travaglio: "La Meloni è furbissima, ingerenze straniere una delle ragioni dei suoi successi" La7 Otto e mezzo, Travaglio contro Giorgia Meloni: "È furbissima". Valanga di odio Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni politiche del 25 settembre con il 26,2% dei voti e sarà il primo partito post fascista che ... Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni politiche del 25 settembre con il 26,2% dei voti e sarà il primo partito post fascista che ...