"È contro i diritti e la libertà dei gay". Anche Boy George contro la Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Prosegue il festival degli attacchi alla leader del centrodestra. Ora è il turno dell'artista britannico: “Una storia modellata sulla lezione di Mussolini merita lezioni” Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Prosegue il festival degli attacchi alla leader del centrodestra. Ora è il turno dell'artista britannico: “Una storia modellata sulla lezione di Mussolini merita lezioni”

Mlucialorefice : In #Sicilia, il #M5S, con il 27% dei consensi, è la prima forza politica. Coi nostri eletti in Parlamento faremo un… - nelloscavo : 2) Ora esamineranno le incomprensioni per agenda Draghi, cosa non ha funzionato nella comunicazione, le alleanze ma… - giorgio_gori : Vi invito, domenica, a dare il vostro voto a chi vuole un’Europa unita e solidale, a chi sta con l’Ucraina e contro… - TotoSos23310992 : @Naz_Montecatini I V_V NON SONO VANDALI MA I PARTIGIANI DEL NOSTRO SECOLO, UOMINI E DONNE CORAGGIOSI CHE NON HANNO… - TotoSos23310992 : @toscanamedianew I V_V NON SONO VANDALI MA I PARTIGIANI DEL NOSTRO SECOLO, UOMINI E DONNE CORAGGIOSI CHE NON HANNO… -