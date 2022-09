E adesso che fine farà l’agenda Draghi? Le incognite della nuova maggioranza (Di lunedì 26 settembre 2022) Il prossimo capo del governo troverà sulla scrivania di Palazzo Chigi un’agenda tricolore. Non si tratta di un plico, di un libro, né di un vero e proprio dossier. Potrebbe essere definita un’agend... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 settembre 2022) Il prossimo capo del governo troverà sulla scrivania di Palazzo Chigi un’agenda tricolore. Non si tratta di un plico, di un libro, né di un vero e proprio dossier. Potrebbe essere definita un’agend... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - borghi_claudio : Non vi voglio far sognare inutilmente ma questo crollo di affluenza in Campania... chissà mai che speranza... ecco,… - borghi_claudio : Quando nel 2011 alla fine del governo Berlusconi prima di Monti eravamo al disastro, alla bancarotta, allo sfascio.… - IlComunitarista : @IsrahellMerda @KarlTrast E perché credi che gli israeliani siano così stronzi? Perché subconsciamente credono che,… - StudioLogico2 : RT @PMO_W: E adesso i liberali che inventeranno per diffamare Cuba? -