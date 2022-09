Dove sono Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti? Assenti al GF Vip (anche in puntata): ecco il motivo (Di lunedì 26 settembre 2022) Più di qualche fan appassionato del GF Vip si sarà accorto di due assenze fondamentali nella Casa: Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti. Che fine hanno fatto? I due Vipponi non sono presenti per un motivo ben preciso, dal momento che sono stati sottoposti a quarantena per quattro giorni e dunque non potranno rientrare in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 26 settembre 2022) Più di qualche fan appassionato del GF Vip si sarà accorto di due assenze fondamentali nella Casa:De. Che fine hanno fatto? I due Vipponi nonpresenti per unben preciso, dal momento chestati sottoposti a quarantena per quattro giorni e dunque non potranno rientrare in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

borghi_claudio : Vi cito alcune situazioni dove non si può perdere neanche un voto: il plurinominale COMO alla Camera. In seconda po… - you_trend : Inoltre, l'affluenza cala molto di più nei comuni con minor presenza di stranieri (-10,6%) e molto meno in quelli d… - you_trend : I municipi di #Roma periferici, sia nelle aree popolari sia in quelle benestanti conservatrici, sono quelli dove l'… - MircoCinti : @maurovanetti @feffandrea i voti a Salvini + Meloni da dove vuoi che arrivano? Sono sempre PdL, è sempre quella roba lì - 94Luca994 : @Zoroback_023 Hai sentito parlare del concorso per operatori ecologici a Napoli del mese scorso per 500 posti dove… -