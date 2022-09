“Dove la sgancio?” Putin all' angolo | vuole premere il bottone rosso ma

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 settembre 2022) Vladimirpotrebbe usare armi nucleari tattiche, ma non ci sono ancora prove che stia preparando un simile attacco. Ne scrive il New York Times, citando l'amministrazione statunitense, secondo cui il presidente russo potrebbe usare armi nucleari in un'azione dimostrativa sul Mar Nero, sull'Oceano Artico o sul territorio dell'Ucraina. Secondo il quotidiano americano, gli esperti ritengono improbabile cheprenda decisioni in merito, vista la reazione dell'Occidente e degli alleati di Mosca, come Cina e India. Anche questi ultimi, infatti, hanno espresso le loro più dure critiche all'uso delle armi nucleari da parte del presidente russo, che il 21 settembre ha dichiarato che avrebbe utilizzato tutti i mezzi disponibili in caso di presunta minaccia all'integrità territoriale della Federazione Russa. Proprio a riguardo Antony Blinken ha ...