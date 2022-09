Dopo la sconfitta il Pd pensa al congresso | Letta verso le dimissioni

fanpage : #Tortu rivela la frase detta dagli inglesi dopo la sconfitta a #Tokyo2020 - tvdellosport : DISASTRO JUVE? Dopo la brutta sconfitta per 1-0 contro il Monza, il tecnico della @juventusfc Massimiliano Allegri… - Gazzetta_it : Allegri lascia lo stadio scortato: rabbia Juve, alta tensione dopo la sconfitta #MonzaJuve - Pegro96 : RT @terzopolomeme: Volenti o (moolto, nel mio caso) nolenti, dopo i femminismi, l'intersezionalità, tutti i discorsi de sinistra sul romper… - terzopolomeme : Volenti o (moolto, nel mio caso) nolenti, dopo i femminismi, l'intersezionalità, tutti i discorsi de sinistra sul r… -

la Repubblica

Lasignifica la fuoriuscita dal Parlamento di Di Maio, non avendo il suo partito superato ... Diventa senatrice anche Ilaria Cucchi , sorella di Stefano, il giovane mortoun pestaggio in ...Quanto pesano, dentro lasubita, le scelte compiute negli ultimi anni dal Pd La sua nascita (2007) cambiò la geografia politica del Paese, spingendo addirittura parte centrodestra ad ... Salvini, Berlusconi e Meloni rompono il silenzio elettorale Nel partito ammettono la disfatta e parlano immediatamente di “bisogno di sintesi politica e di una nuova piattaforma”. Tradotto: un nuovo segretario. Bonaccini è quello che avrebbe tutte le carte in ...(Adnkronos) – Poco dopo l’una è affidato a Debora Serracchiani il compito di presentarsi in sala stampa al Nazareno. E’ la prima analisi della sconfitta. “Non possiamo non attribuire la vittoria alla ...