Dopo il covid i rincari chiude a Pagani “L’arte della pizza”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 26 settembre 2022) di Marco Visconti Il paganese Mario Villani quale maestroiolo ed ex proprietario del ristorante «» ha dovutore la sua attività a causa deisull’energia e sulle materie prime agroalimentari. «» nasce nel mese di settembre 2020, un anno questo che ricorda il lockdown a causa dalla pandemia da Sars-CoV-2. Nonostante ciò, Mario insieme al suo socio ha reagito ottenendo importanti risultati sulle vendite delle pizze: «Abbiamo realizzato oltre 300 pizze nei fine settimana. In settimana la pizzeria ha messo una promozione sull’asporto e sulle pizze al costo di 4€ per il ritiro in loco. È stata una buona strategia di marketing, perché, per esempio, una famiglia di 5 persone ha speso 20€, ...