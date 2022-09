Domenica In, Mara Venier a Paola Barale: «Sei sempre single?». Ecco la risposta (Di lunedì 26 settembre 2022) Le battute di zia Mara non deludono mai. Seconda puntata di Domenica In scoppiettante: la partenza è proprio dalla presentazione del nuovo cast di Ballando con le stelle. Tra i nuovi ballerini dell’edizione 2022, c’è Paola Barale, un grande ritorno in tv dopo anni di assenza. Dopo la clip che mostra le prove di Paola in sala da ballo, Mara ha visto una certa intesa tra Poala e il professionista, tanto che la batuttina non è mancata: «Devi approfondire, sei ancora single vero?». Una battuta alla quale Paola Barale non è rimasta indifferente e ha subito commentato: «Parliamo di Ballando…» deviando l’argomento e lasciando un alone di mistero. Il pubblico è partito con un applauso e una risata, ma il mistero aleggia: la showgirl è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 26 settembre 2022) Le battute di zianon deludono mai. Seconda puntata diIn scoppiettante: la partenza è proprio dalla presentazione del nuovo cast di Ballando con le stelle. Tra i nuovi ballerini dell’edizione 2022, c’è, un grande ritorno in tv dopo anni di assenza. Dopo la clip che mostra le prove diin sala da ballo,ha visto una certa intesa tra Poala e il professionista, tanto che la batuttina non è mancata: «Devi approfondire, sei ancoravero?». Una battuta alla qualenon è rimasta indifferente e ha subito commentato: «Parliamo di Ballando…» deviando l’argomento e lasciando un alone di mistero. Il pubblico è partito con un applauso e una risata, ma il mistero aleggia: la showgirl è ...

