Domenica In, la gaffe di Mara Venier con Elodie e Iannone: “Si chiama Andrea questo ragazzo?” (Di lunedì 26 settembre 2022) Ospite a Domenica In per parlare del film “Ti Mangio il Cuore”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Elodie è finita sotto la lente di ingrandimento di ‘Zia Mara’. “Sei innamorata?”, le ha chiesto la conduttrice. “Allora… Sono in un periodo molto bello ma comunque mi frequento con Andrea da un paio di mesi…”, ha risposto la cantante romana, alludendo al flirt con l’ex pilota Andrea Iannone, ormai noto ai più. Poi la gaffe di Venier: “Si chiama Andrea questo ragazzo?”, ha domandato, mostrando di non sapere chi fosse o di non averlo riconosciuto. Sullo sfondo led, nel frattempo, compaiono le foto del settimanale Chi, che ritraggono il motociclista ed Elodie in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Ospite aIn per parlare del film “Ti Mangio il Cuore”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia,è finita sotto la lente di ingrandimento di ‘Zia’. “Sei innamorata?”, le ha chiesto la conduttrice. “Allora… Sono in un periodo molto bello ma comunque mi frequento conda un paio di mesi…”, ha risposto la cantante romana, alludendo al flirt con l’ex pilota, ormai noto ai più. Poi ladi: “Si?”, ha domandato, mostrando di non sapere chi fosse o di non averlo riconosciuto. Sullo sfondo led, nel frattempo, compaiono le foto del settimanale Chi, che ritraggono il motociclista edin ...

FQMagazineit : Domenica In, la gaffe di Mara Venier con Elodie e Iannone: “Si chiama Andrea questo ragazzo?” - Gazzettino : #domenica in, #mara venier e la gaffe con #elodie: non sa chi è Andrea Iannone? - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier e la gaffe con Elodie - leggoit : Domenica In, Mara Venier non conosce Andrea Iannone? L'epica gaffe con Elodie: ecco cosa è successo - cav_jesus : Tra un Berlusconi che è ancora amicone di Putin e l'ennesima (finta) gaffe di Salvini non fatevi distrarre: il peri… -