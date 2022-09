(Di lunedì 26 settembre 2022) Il primo discorso di Giorgiada premier in pectore: "Mi ha stupito la calma, dinanzi alla rabbia e all’aggressività esibita dalla sinistra, non ha ceduto alla tentazione di rivalsa", spiega il sociologo Bovalino a IlGiornale.it

resta_fra : 'Meloni mostra il lato dolce, ma è una guerriera che si prepara alla vera battaglia' - andreastaffol : @Paola95613517 Favoloso il mio dolce sorriso ..buon riposo della guerriera...??????????????????? - leonard92571642 : @tagadala7 la giornalista Elena oggi che parla di @pd è dolce non ha quella faccia da GUERRIERA che ha quando parla… -

ilGiornale.it

"La leader di Fdi ha mostrato il suo lato, ma è lache raccoglie le forze perché sa che ora viene la vera battaglia" , spiega Guerino Nuccio Bovalino , sociologo e ricercatore del ..."Meloni mostra il lato, ma è unache si prepara alla vera battaglia" "Dolce, ma guerriera. Vi dico cosa c'è dietro le parole della Meloni" Il primo discorso di Giorgia Meloni da premier in pectore: "Mi ha stupito la calma, dinanzi alla rabbia e all’aggressività esibita dalla sinistra, non ha ceduto alla tentazione di rivalsa", spiega il ...Il dolce e doloroso ultimo addio da Uomini e Donne per Manuel Vallicella, morto a 35 anni “ La mia storia parte da dove sai…Dai sussurri e le accuse a labbra chiuse. E, e Da un sogno sigillato in una ...