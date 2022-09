Diretta Ungheria - Italia, formazioni ufficiali: Mancini sceglie il 3 - 5 - 2, in attacco la coppia Raspadori - Gnonto (Di lunedì 26 settembre 2022) Il sesto turno del Gruppo 3 di Uefa Nations League vede l'Italia impegnata in Ungheria alla Puskas Arena di Budapest. Il fischio d'inizio sarà alle ore 20.45. Gli uomini guidati da Roberto Mancini, ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 settembre 2022) Il sesto turno del Gruppo 3 di Uefa Nations League vede l'impegnata inalla Puskas Arena di Budapest. Il fischio d'inizio sarà alle ore 20.45. Gli uomini guidati da Roberto, ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su… - Corriere : Ungheria-Italia, le formazioni ufficiali: dal 1’ Raspadori-Gnonto, c’è Dimarco - FCatarella13 : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su #Rai1 #Un… - VictorRivero94 : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su #Rai1 #Un… - JuveMais : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su #Rai1 #Un… -